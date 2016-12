A murit Jean Padureanu, fostul presedinte al Gloriei Bistrita, cel mai longeviv conducator de club din fotbalul romanesc

Lui Jean Padureanu i-a fost detectat recent un cancer la ficat, iar boala s-a extins intr-o metastaza.In ultima perioada, lui Jean Padureanu i s-a administrat morfina pentru a-i atenua durerile si avea rare momente in care ii recunostea pe cei din familie.Jean Padureanu s-a nascut la 22 martie 1936 si a fost cel mai longeviv conducator de club din Romania. Intreaga sa activitate in fotbal este legata de numele a doua cluburi, Universitatea Craiova si Gloria Bistrita. A fost considerat unul dintre fondatorii "Cooperativei", un sistem de aranjare a meciurilor in prima divizie fotbalistica, prin care erau stabilite echipele care retrogradau, dar si unele dintre cele de la varful ierarhiei.Padureanu a inceput fotbalul la Universitatea Craiova in 1950, unde a evoluat pe postul de fundas dreapta, iar din 1958 a fost angajat doar la Gloria Bistrita, pana in 2013. Dupa incheierea activitatii de fotbalist a fost numit, in 1964 in functia de vicepresedinte al gruparii bistritene, in perioada 1995-2015 fiind presedintele clubului.In lumea fotbalului a fost numit "Lordul" sau "Tata Jean", fiind considerat unul dintre fondatorii "Cooperativei" si acuzat in mai multe randuri in organizarea unor meciuri trucate.In 2013 s-a retras din activitate, devenind presedinte de onoare al clubului Gloria Bistrita, in semn de respect pentru activitatea sa numele stadionului din Bistrita devenind "Jean Padureanu".La 4 martie 2014 a fost condamnat la 3 ani si patru luni de inchisoare in "Dosarul Transferurilor", fiind gasit vinovat de catre instanta pentru declararea unor sume mai mici in cazul transferurilor fotbalistilor Ionel Ganea si Lucian Sanmartean la cluburile VfB Stuttgart, respectiv Panathinaikos Atena. A fost eliberat conditionat dupa un an si trei luni, in perioada detentiei fiind grav bolnav.