Continua ofensiva chinezilor: Carlos Tevez a semnat cu Shanghai Shenhua - Salariu de 20 de milioane de euro pe sezon

Gruparea chineza, care a anuntat oficial, joi, transferul, a achitat 11 milioane de euro clubului Boca Juniors pentru fotbalistul de 32 de ani, care mai avea contract in Argentina pana in vara anului 2017, sustineNews.ro.De-a lungul carierei sale, internaţionalul argentinian a mai jucat la echipele Corinthians, West Ham United, Manchester United, Manchester City si Juventus Torino.Shanghai Shenhua a incheiat pe locul 4 in sezonul trecut din China si este antrenata din luna noiembrie de Gustavo Poyet.La echipa chineza mai evolueaza jucatori cunoscuti precum Demba Ba, Obafemi Martins si Fredy Guarin.