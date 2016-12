Ilie Stan, noul antrenor al echipei ASA Targu Mures

"Vin la o echipa dintr-o zona cu traditie in fotbalul romanesc. Vreau sa scoatem maximum din etapele care mai sunt de disputat. Daca vom reusi transferarea a catorva jucatori de valoare, impreuna cu lotul care este aici, cred ca putem sa facem o figura frumoasa si, de ce nu, sa fim chiar o surpriza pentru restul competitoarelor. E foarte greu, dar nu imposibil. Avem mult de munca, chiar daca timpul nu este de partea noastra. O pregatire buna de iarna, dublata cu multa incredere din partea noastra si a jucatorilor ne pot duce mult mai sus",Ilie Stan a fost golgheterul Ligii 1 in sezonul 1991-1992 si a castigat 6 titluri de campion cu Steaua Bucuresti, 3 Cupe ale Romaniei si 2 Supercupe, facand parte din echipa care a disputat finala Cupei Campionilor Europeni in 1989. A castigat si o cupa a Belgiei cu Cercle Bruges. Ca jucator, Ilie Stan a mai evoluat pentru echipe precum Gloria Buzau, Cercle Bruges, FC National, AEL Limassol sau Hapoel Petah Tikva, dar si la echipa nationala a Romaniei.In 2002 si-a inceput cariera de antrenor, fiind secundul lui Anghel Iordanescu la echipele arabe Al Ain, Al Ittihad sau Al Shabab, dar si la echipa nationala a Romaniei.Ca antrenor principal a debutat in 2003, la Al-Seeb, in Oman. A mai pregatit echipele: FCM Targoviste, Victoria Branesti, Steaua, Concordia Chiajna, FC Vaslui, FC Brasov, Zakho (Irak), ultima formatie fiind Al Shamal (Qatar).Fostul antrenor al echipei ASA Targu Mures, Dan Alexa, si-a prezentat demisia saptamana trecuta si a semnat un contract cu gruparea ilfoveana Concordia Chiajna.