Gianni Infantino, presedintele FIFA: Federatiile sustin extinderea Cupei Mondiale - 48 de tari ar putea participa la editia din 2026

Federatiile de fotbal la nivel mondial sunt "favorabile intr-o majoritate covarsitoare" extinderii Cupei Mondiale, a precizat Infantino, care sugerase anterior si o posibila desfasurare a turneului cu 40 de echipe.Gianni Infantino a facut aceste afirmatii cu ocazia celei de-a 11-a Conferinte internationale pe teme de sport de la Dubai, explicand ca un turneu final cu 48 de echipe prezinta structura cea mai atragatoare din punct de vedere financiar, conform Reuters.Conducatorul FIFA sugerase anterior organizarea pe viitor a Cupei Mondiale cu participarea a 48 de selectionate, dar care sa implice un tur preliminar in urma caruia sa ramana 16 echipe, care sa se alature apoi celorlalte 16 formatii calificate direct.In momentul alegerii sale la conducerea forului fotbalistic mondial, in luna februarie, Infantino a promis ca va extinde Cupa Mondiala de la 32 de echipe, asa cum se deruleaza in prezent, la 40. Ulterior, el a declarat ca membrii consiliului FIFA sunt cei care vor decide, in cadrul unui "proces democratic", marirea numarului de participante la Cupa Mondiala.O decizie in privinta propunerii lui Gianni Infantino va fi luata in luna ianuarie de catre Consiliul FIFA, dar chiar si in cazul in care proiectul va fi aprobat, acesta probabil nu va putea fi implementat inainte de 2026, scrie bbc.com.