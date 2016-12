Cristiano Ronaldo, printre castigatorii desemnati de Globe Soccer Awards

"A fost probabil cel mai bun an al meu de pana acum", a afirmat Ronaldo, intr-o scurta inregistrare video.Contracandidatii lui Cristiano Ronaldo au fost argentinianul Lionel Messi (FC Barcelona), francezul Antoine Griezmann (Atletico Madrid), galezul Gareth Bale (Real Madrid) si englezul Jamie Vardy (Leicester City).Portughezul a mai castigat in acest an "Balonul de Aur", al patrulea din cariera sa, trofeul de cel mai bun jucator al Mondialului Cluburilor si a fost desemnat cel mai bun fotbalist al anului de catre UEFA, World Soccer, FourFourTwo, ESPN, brand-ul Stefano, goal.com si agentia poloneza de presa PAP.Fernando Santos a fost desemnat, la randul sau, cel mai bun antrenor al al anului, dupa ce a condus Portugalia la castigarea titlului european.Real Madrid a primit trofeul pentru cel mai bun club al anului, in timp ce conducatorul sau, Florentino Perez, a intrat in posesia titlului de cel mai bun presedinte de club in 2016. Englezul Mark Clattenburg a castigat titlul pentru cel mai bun arbitru al anului.Spaniolul Unai Emery, actualul antrenor al echipei Paris Saint-Germain, a fost recompensat cu un premiu special pentru performantele realizate pe banca fostei sale formatii, FC Sevilla, cu care a reusit sa cucereasca trei ani la rand trofeul Europa League (2014, 2015 si 2016).Marcelo Lippi, Demetrio Albertini, Fabio Capello, Antonio Conte, Luis Figo, Adriano Galliani, Miguel Angel Gil, Augusto Cesar Lendoiro si Nicola Rizzoli sunt cateva dintre persoanele care au facut parte din juriul care a decis castigatorii, potrivit as.com.