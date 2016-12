Bogdan Vatajelu (CS U Craiova) a semnat cu Sparta Praga: "Este cel mai bun pas pentru mine"

"Universitatea Craiova anunta suporterii ca a ajuns la un acord cu cea mai titrata formatiei din Cehia, Sparta Praga, in privinta transferului fotbalistului Bogdan Vatajelu.Fundasul stanga a venit in Banie de la gruparea Metalul Resita, in iarna lui 2014. A contribuit la revenirea Stiintei pe prima scena a fotbalului romanesc. In ultimele trei sezoane a fost cel mai folosit jucator al Craiovei. Din sezonul 2016-2017 a preluat banderola de capitan al Universitatii si a fost integralist in toate partidele din actuala stagiune.Universitatea Craiova ii multumeste lui Bogdan Vatajelu pentru intreaga activitate desfasurata in alb-albastru, il asteapta ca titular la echipa nationala a Romaniei si ii doreste succes la noua sa echipa. Totodata, Universitatea anunta ca niciun alt jucator nu va mai parasi clubul in acest mercato, politica Stiintei fiind aceea de a transfera maxim un jucator pe an",Potrivit Digi Sport, Bogdan Vatajelu a fost transferat pentru suma de 1,4 milioane de euro. Oltenii vor primi si 10 % dintr-un transfer ulterior al jucatorului."Sunt foarte bucuros ca am ajuns la Sparta. Cred ca este cel mai bun pas pentru mine, este un pas inainte si vreau sa castig campionatul cu Sparta. Cred ca Sparta m-a vrut cel mai mult si cred ca a fost singura echipa care m-a vrut, cei de la Sparta au venit in Romania de multe ori ca sa ma vada. Aceasta este prima mea alegere si unica. Sunt foarte bucuros ca am venit la Sparta.Este interesant sa ma mut in alt oras, in alta tara, sa am alti colegi, abia astept sa ii cunosc si sper ca ma vor primi foarte bine. L-am cunoscut pe Tomas (n.r. Tomas Rosicky, fost jucator al echipei Arsenal Londra) si a spus ca ma va ajuta. Cand am auzit prima data ca Sparta este interesata de mine m-am uitat la echipa, pentru ca nu ii stiu pe toti jucatorii, am vazut ca Tomas este aici. Pentru mine este o mare onoare sa joc cu un fotbalist ca el, am multe de invatat de la el si cred ca este un exemplu pentru tinerii jucatori, pentru ca a jucat pentru Arsenal zece ani, daca nu ma insel, astfel ca am multe de invatat de la el",El a mentionat ca spera ca Sparta Praga sa treaca de Rostov in 16-imile Ligii Europa. "Stiu ca Sparta a jucat cu Steaua si a pierdut, stiu ca jucam cu Rostov, vrem sa trecem de Rostov, sa castigam primul meci si sa incepem anul foarte bine", a adaugat fotbalistul.Sparta Praga a fost eliminata in acest sezon de Steaua in turul trei preliminar al Ligii Campionilor, insa a reusit calificarea in 16-imile Europa League, unde va intalni gruparea rusa FC Rostov. Echipa se afla in acest moment pe locul 3 in campionatul Cehiei, la patru puncte distanta de liderul Viktoria Plzen.