IFFHS: Portughezul Fernando Santos, cel mai bun selectioner din 2016

Santos, in varsta de 62 de ani, care a castigat Campionatul European cu echipa Portugaliei, a primit 199 de puncte din partea unui juriu format din experti in fotbal din 56 de tari. Al doilea clasat, suedezul Lars Lagerback a primit 71 de puncte, iar germanul Joachim Low, aflat pe locul trei, are 62 de puncte.1. Fernando Santos (Portugalia) 199 puncte2. Lars Lagerbeck (Suedia/nationala Islandei) 713. Joachim Low (Germania) 624. Chris Coleman (Tara Galilor) 615. Didier Deshamps (Franta) 526. Antonio Conte (Italia) 177. Ante Cacic (Croatia) 88. Marc Wilmots (Belgia) 38. Tite (Brazilia) 310. Bernd Storck (Ungaria) 110. Ange Postecoglu (Australia) 110. Adam Nawalka (Polonia) 1.