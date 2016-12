RC Genk (adversara Astrei din Europa League) l-a demis pe antrenorul Peter Maes

Maes, in varsta de 52 de ani, se afla in functie de la inceputul sezonului 2015-2016 si a condus-o pe RC Genk in 81 de partide.Oficialii clubului belgian au luat aceasta decizie in urma rezultatelor slabe din campionat. Cu zece etape inainte de finalul sezonului regulat, RC Genk se afla pe locul noua, cu 25 de puncte, la noua puncte in urma formatiei Charleroi, care ocupa pozitia a sasea, ultima care asigura participarea in play-off.Interimatul va fi asigurat la meciul de marti, de pe teren propriu, cu KAA Gent, din etapa a XXI-a, de Rudi Cossey.Astra Giurgiu va intalni formatia belgiana RC Genk in 16-imile de finala ale Ligii Europa. Campioana Romaniei va juca mansa tur pe teren propriu, in 16 februarie 2017. Returul va avea loc la 23 februarie, in Belgia.