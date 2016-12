VIDEO Tigres, campioana Mexicului pentru a cincea oara in istorie

Tigres, campioana in Mexic

Dupa 120 de minute, scorul a fost egal, 1-1, la fel ca in mansa tur.Club America a deschis scorul prin Alvarez (95'), iar Tigres UANL a dus meciul la penaltiuri dupa golul lui Duenas (119').La loviturile de departajare, pentru Tigres UANL au marcat Gignac, Juninho si Pizarro, in timp ce portarul argentinian Nahuel Guzman a parat toate cele trei penaltiuri executate de William da Silva, Romero si Guemez.Tigres a mai castigat titlul de campioana in sezoanele 1977-1978, 1981-1982, 2011-2012 si 2015-2016.