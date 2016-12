IFFHS: Manuel Neuer (Bayern Munchen), portarul anului pentru a patra oara consecutiv

Neuer a obtinut 156 de puncte in urma sondajului la care au participat experti din 56 de tari, cu 65 mai multe decat al doilea clasat, italianul Gianluigi Buffon (Juventus Torino).Manuel Neuer (30 de ani) a avut in 2013 un avans de 100 de puncte fata de al doilea clasat, in 2014 avansul sau a fostde 120 de puncte, iar in 2015 a fost de 110 puncte.Neuer este devansat doar de spaniolul Iker Casillas (2008, 2009, 2010, 2011, 2012) in topul jucatorilor cu cele mai multe titluri de portarul anului ales de IFFHS. Germanul este la egalitate in privinta numarului de titluri de cel mai bun portar al anului IFFHS cu Gianluigi Buffon (2003, 2004, 2006, 2007).1- Manuel Neuer (Germania/FC Bayern München) 156 de puncte2- Gianluigi Buffon (Italia/Juventus Torino FC) 913- Rui Patricio (Portugalia/Sporting Lisabona) 504- Claudio Bravo (Chile/FC Barcelona/Manchester City FC) 455- David De Gea (Spania/Manchester United FC) 376- Jan Oblak (Slovenia/Atletico Madrid) 317- Hugo Lloris (Franta/Tottenham Hotspur FC) 298- Keylor Navas (Costa Rica/Real Madrid CF) 189- Thibaut Courtois (Belgia/Chelsea FC) 1310-Denis Onyango (Uganda/Mamelodi Sundowns) 511-Petr Cech (Cehia/Arsenal London FC) 412-Samir Handanovici (Slovenia/FC Inter Milano) 213-Marc André Ter Stegen (Germania/FC Barcelona) 1.