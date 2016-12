Campioana Kazahstanului, care va evolua in sezonul viitor in preliminariile Ligii Campionilor, a precizat ca internationalul albanez a fost transferat din postura de jucator liber de contract.Azdren Llullaku, in varsta de 28 de ani, este golgheterul Ligii I, el marcand 16 goluri in 21 de etape.