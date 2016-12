Sport.es: Joao Cancelo, primul transfer al Barcelonei pentru viitoarea stagiune

Sport.es vorbeste despre o intelegere existenta de cateva saptamani intre jucator si campioana Spaniei. Adus de la Sevilla, Aleix Vidal nu s-a ridicat la nivelul cerut de Luis Enrique, iar in acest moment pe postul de fundas dreapta se afla o "improvizatie": Sergi Roberto.Cancelo va semna un contract valabil pentru urmatorii cinci ani cu echipa de pe "Camp Nou".Lusitanul are o intelegere valabila pana in 2021 cu Valencia, insa poate parasi formatia de pe "Mestalla" daca Barca achita clauza de reziliere in valoare de 30 de milioane de euro.In varsta de 22 de ani, Joao a semnat cu "liliecii" in 2014, fiind adus de la Benfica in schimbul a 15 milioane de euro.