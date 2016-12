​VIDEO AC Milan a castigat Supercupa Italiei: 4-3, dupa penaltiuri, impotriva lui Juventus

Dupa 120 de minute de joc, scorul a fost egal, 1-1. Juventus a deschis scorul prin Chiellini (19'), in timp ce Milan a egalat prin Bonaventura (38').Desi ambele echipe au mai avut ocazii importante de a marca, s-a ajuns la penaltiuri.La loviturile de departajare, pentru AC Milan au marcat Bonaventura, Kucka, Suso si Pasalic, iar Lapadula a ratat, in timp ce pentru Juventus au inscris Marchisio, Higuain si Khedira, iar Mandzukic si Dybala au ratat.Milanul a mai castigat Supercupa Italiei in sezoanele 2011/2012, 2004/2005, 1994/1995, 1993/1994, 1992/1993 si 1988/1989.