Real Madrid, duel cu Sevilla in optimile Cupei Spaniei (Programul complet)

Real Madrid si Sevilla s-au mai intalnit in acest an in Supercupa Europei , la Trondheim, castigata de "galactici" cu 3-2, dupa prelungiri.Barcelona a castigat in acest an pentru a 28-a oara Cupa Spaniei. Catalanii au trecut in finala de Sevilla, scor 2-0, dupa prelungiri.Las Palmas vs Atletico MadridAlcorcon vs CordobaAthletic Bilbao vs BarcelonaReal Madrid vs SevillaReal Sociedad vs VillarrealDeportivo La Coruna vs AlavesValencia vs Celta VigoOsasuna vs EibarPrima mansa a optimilor Cupei Spaniei se va desfasura pe 3, 4 si 5 ianuarie, iar returul va avea loc pe 10, 11 si 12 ianuarie.