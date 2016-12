VIDEO Gent - Anderlecht 2-3/ Gol superb reusit de Alexandru Chipciu

Pentru Gent a marcat Milicevic, in minutele 25 si 87, ultimul gol din penalti. Chipciu a inscris ultimul gol al oaspetilor, in minutul 74, celelalte reusite fiind semnate de polonezul Lukasz Teodorczyk (29, 56).In minutul 37, de la Gent a fost eliminat Esiti.Alexandru Chipciu a fost titular la oaspeti si a jucat pana in minutul 84, cand a fost inlocuit cu Nicolae Stanciu.Anderlecht Bruxelles se afla pe locul trei in clasament, cu 38 de puncte. Prima pozitie este ocupata de FC Bruges, cu 40 de puncte, iar pe locul doi este Zulte-Waregem, cu 39 de puncte.*reusita lui Chipciu - min 2:30