​VIDEO Fiorentina - Napoli 3-3/ Napoli a salvat un punct in prelungirile meciului

Golurile gazdelor au fost marcate de Bernadeschi 51', 69' si Zarate 82', in timp ce pentru oaspeti au inscris Insigne 24', Mertens 68' si Gabbiadini 90+4' din penalti.Fundasul Vlad Chiriches (Napoli) a iesit accidentat de pe teren in minutul 43 al partidei de pe stadionul "Artemio Franchi". Portarul Ciprian Tatarusanu a jucat tot meciul, iar mijlocasul Ianis Hagi nu a fost convocat pentru acest meci la Fiorentina.Cagliari - Sassuolo 4-3Au marcat: Sau '14, Borriello '62, Farias '73, '75 / Adjapong '29, Pellegrini '33, Acerbi '58 (penalti)US Palermo - Pescara 1-1Au marcat: Quaison '33 / Biraghi '90+3 (penalti)AS Roma - Chievo Verona 3-1Au marcat: El Shaarawy '45+1, Dzeko '52, Perotti '90+3 (penalti) / De Guzman '37Sampdoria Genova - Udinese 0-0FC Torino - Genoa 1-0A marcat: Belotti '49.Partidele Crotone - Juventus Torino si Bologna - AC Milan au fost amanate. Juventus Torino si AC Milan se vor intalni in Supercupa Italiei, vineri, de la ora 18:30. Meciul va putea fi urmarit in direct la Digi Sport.1. Juventus 42 puncte (- un joc)2. AS Roma 383. Napoli 354. Lazio 345. AC Milan 33 (- un joc)..........................9. Fiorentina 27 etc.