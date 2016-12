Cupa Ligii, semifinale: Dinamo - Steaua 4-1/ Defensiva Stelei, fara reactie in fata echipei lui Ioan Andone

Ros-albastrii au inceput mai bine partida de pe Arena Nationala, insa Dinamo a echilibrat rapid jocul si a deschis scorul in minutul 19, prin Mahlangu.Repriza secunda a debutat cu o actiune frumoasa a Stelei, dar De Amorim a trimis putin pe langa poarta lui Penedo. Echipa lui Andone a majorat avantajul gratiei golului marcat de Nistor in minutul 65. Stelistii au dat semne de revenire si au reusit sa inscrie in minutul 78, prin Aganovic.Dinamo nu le-a lasat timp stelistilor sa isi faca prea multe sperante. Lazar a refacut diferenta de pe tabela la prima actiune dupa golul rivalei. Dorin Rotariu a stabilit scorul final in minutul 90.La meciul de pe Arena Nationala au asistat 9.276 de spectatori.Asistentul Aurel Onita, aflat la ultimul meci din cariera, a fost premiat de LPF si a primit flori si tricouri ale celor doua echipe semnate de toti jucatorii.Partida retur a semifinalei Cupei Ligii se va juca la inceputul lunii martie.Final de meci. Dinamo - Steaua 4-1.84' Ultima mutare facuta de Ioan Andone: Adam Nemec e inlocuit cu Popescu82' Schimbare in echipa Stelei: Moke ii lasa locul lui Alexandru Tudorie.70' Schimbare la Dinamo: Rotariu a intrat in locul lui Dudea60' A doua schimbare in echipa Stelei: iese Enache, intra Aganovic49' Faza de atac superba reusita de echipa lui Laurentiu Reghecampf. De Amorim a trimis putin pe langa poarta lui Penedo, de la marginea careului de 16 metri46' A inceput repriza secundaSchimbare in echipa Stelei: Adi Popa intra in locul lui BoldrinSe termina prima repriza. Dinamo - Steaua 1-045' Lovitura de cap a lui Hanca trece putin peste poarta lui Nita44' Echipa lui Ioan Andone a avut ocazia de a-si dubla avantajul, dar Moke a respins incredibil din fata lui Hanca. Centrarea i-a apartinut lui Vali Lazar40' Adam Nemec suteaza din interiorul careului si il prinde nepregatit pe Nita. Portarul Stelei nu reuseste sa evite cornerul29' Mahlangu s-a accidentat si nu mai poate continua partida. Sud-africanul este inlocuit de Vali Lazar28' Contraatac rapid al dinamovistilor, Nistor face o cursa incredibila, ii depaseste in careu pe Tosca si Ovidiu Popescu, insa suteaza pe directia lui Nita si iroseste o sansa foarte buna de marca24' Boldrin suteaza puternic de la distanta, Penedo respinge cu dificultate in corner13' Dennis Man il gaseste foarte bine pe Ovidiu Popescu, insa sutul acestuia din unghi loveste bara transversala7' Steaua are prima actiune importanta a meciului. Dennis Man avanseaza in flancul drept, patrunde in careu si centreaza in fata portii, dar Maric respinge in corner. Penedo intervine si boxeaza lovitura executata de Boldrin1' Arbitrul Horatiu Fesnic, aflat la primul derbi din cariera, a fluierat startul meciului de pe Arena Nationala. Steaua a avut prima lovituraSuporterii dinamovisti au afisat o coregrafie dedicata eroilor Revolutiei din 1989, cu mesajul "Eroi au fost, eroi sunt inca".Penedo Cano - Romera Navarro, Nedelcearu, Maric, St. Filip - D. Nistor, Dudea, Palic (cpt) - Hanca, Nemec, Mahlangu. Antrenor: Ioan Andone.Rezerve: Branescu - M. Popescu, V. Lazar, D. Rotariu, D. Popa, M. Oliva, Ceccarelli.Nita (cpt) - Ovidiu Popescu, Tamas, Tosca, Momcilovic - Moke, Boldrin - Enache, Achim, De Amorim - Man. Antrenor: Laurentiu Reghecampf.Rezerve: Stancioiu - Simion, Tudorie, Vilceanu, Jakolis, Aganovic, Popa.Lovitura de start a meciului de pe Arena Nationala va fi data de suporterul dinamovist Mircea Barbu, in varsta de 88 de ani. Mircea Barbu a fost prezent, in tribuna, si la meciul care a adus primul titlu in "Stefan cel Mare", in 1955. Dinamo era antrenata de Angelo Niculescu.Meciul va fi condus la centru de arbitrul Horatiu Fesnic. Acesta va fi ajutat la cele doua linii de Valentin Avram si Aurel Onita, in timp ce rezerva va fi Alexandru Tudor.Observatorii partidei vor fi Eduard Dumitrescu si Paul Mincu.