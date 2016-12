Clasamentul FIFA: Romania incheie anul pe locul 39 in ierarhia mondiala

Romania a inceput anul pe locul 16, dar din martie a intrat pe o panta descendenta - locul 19 (aprilie, mai), 22 (iunie), 24 (iulie), 25 (august), 32 (septembrie), 34 (octombrie), 39 (noiembrie).Bilantul nationalei in anul care se incheie a fost de 13 meciuri jucate, 3 victorii (doar unul intr-un meci oficial), 5 egaluri, 5 infrangeri, golaveraj 18-15.Podiumul ierarhiei mondiale e neschimbat, cu Argentina pe primul loc, urmata de Brazilia si Germania.Dintre adversarele Romaniei in preliminariile Cupei Mondiale din 2018, Polonia - 15, Danemarca - 46 si Muntenegru si 63 isi pastreaza si ele pozitiile ocupate luna trecuta. Armenia a urcat o treapta si e pe 86, iar Kazahstan a coborat un loc si se afla pe 98.Urmatorul meci al nationalei Romaniei este programat pe 26 martie 2017, contra Danemarcei, pe Cluj Arena.* in paranteza, pozitia ocupata anterior1 (1). Argentina 1.634 puncte2 (2). Brazilia1.5443 (3). Germania 1.4334 (4). Chile 1.4045 (5). Belgia 1.3686 (6). Columbia 1.3457 (7). Franta 1.3058 (8). Portugalia 1.2299 (9). Uruguay 1.18710 (10). Spania 1.16611 (11). Elvetia 1.12912 (12). Tara Galilor 1.12113 (13). Anglia 1.11414 (14). Croatia 1.10315 (15). Polonia 1.08716 (16). Italia 1.08317 (17). Costa Rica 1.04118 (18). Mexic 1.01219 (19). Peru 96520 (20). Ecuador 89021 (21). Islanda 88922 (22). Olanda 88723 (23). Irlanda 85824 (24). Turcia 85125 (25). Slovacia 83726 (26). Ungaria 82627 (27). Bosnia 82528 (28). SUA 82229 (30). Iran 81430 (29). Ucraina 80431 (31). Austria 77332 (32). Irlanda de Nord 76733 (33). Senegal 75534 (34). Cote d'Ivoire 74635 (34). Tunisia 73836 (36). Egipt 71937 (37). Coreea de Sud 69938 (38). Algeria 69240 (40). Paraguay 684...................................46 (46). Danemarca 64363 (63). Muntenegru 64986 (87). Armenia 41298 (97). Kazahstan 354.Urmatorul clasament FIFA va fi dat publicitatii la 12 ianuarie 2017.