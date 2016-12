Cupa Ligii: Dinamo vs Steaua (de la ora 20:30)/ Episodul 167 al eternului derbi

Meciuri in Liga 1: 138. Victorii Dinamo - 47, Victorii Steaua - 41, Remize - 50. Golaveraj: 183 vs 186.

Meciuri in Cupa Romaniei: 26. Victorii Dinamo - 8, Victorii Steaua - 15, Remize - 3. Golaveraj: 40 vs 51.

Meciuri in Supercupa Romaniei: 2. Victorii Dinamo - 1, Victorii Steaua - 1. Golaveraj: 4 vs 4.

In toate competitiile: 166. Victorii Dinamo - 56, Victorii Steaua - 57, Remize - 53. Golaveraj: 227 vs 241.

Inaintea ultimului derbi din 2016, niciuna dintre cele doua echipe nu se gaseste intr-o situatie prea buna. In ultima luna, trupa lui Ioan Andone a suferit trei infrangeri in campionat: 0-2 cu CFR Cluj, 0-4 cu Gaz Metan Medias si 1-3 cu CSM Iasi.De partea cealalta, Steaua a ratat calificarea in primavara Europa League, a fost eliminata in optimile Cupei Romaniei de CS Mioveni (Liga 2), scor 1-2, si a pierdut locul intai in clasament, fiind la doua puncte in spatele liderului FC Viitorul. In ultimele sase etape disputate in Liga 1, formatia pregatita de Laurentiu Reghecampf a reusit doar doua victorii si un rezultat de egalitate.Dupa 21 de etape disputate in Liga 1, Steaua are cea mai buna defensiva, cu doar 16 goluri primite, in ciuda numeroaselor greseli comise de aparatorii echipei lui Laurentiu Reghecampf. Dinamo are un atac mai bun, cu 33 de goluri marcate (a primit 28), in timp ce Steaua a inscris de 27 de ori.In clasamentul Ligii 1, Dinamo se afla pe locul 5 (32 de puncte), in timp ce Steaua ocupa pozitia secunda (40 de puncte).In sferturile de finala ale Cupei Ligii, Dinamo a trecut de Astra Giurgiu, cu scorul de 5-2, dupa prelungiri, in timp ce Steaua, detinatoarea trofeului, a invins-o pe FC Botosani, scor 2-0."Este un meci special care vine intr-o perioada nu prea buna, pentru ca ultimul meci al nostru nu a fost unul bun. Dar avem in gand partida cu Steaua din campionat in care am inscris trei goluri (n.r. scor 3-1, in 30 noiembrie, in etapa a XVIII-a a Ligii I). Asa ca maine eu sper sa luam o optiune de calificare in finala. Fiind o semifinala in doua manse, sa nu primim gol este prima conditie, pentru ca la retur un 1-1 ne poate califica.Sper sa avem o strategie buna si macar acum, pe final de an, sa le aducem o bucurie suporterilor nostri pe care ii asteptam in numar mare la stadion. Nici stelistii nu trec printr-o perioada prea buna, dar la derby-uri te mobilizezi. E clar ca vor sa ia o optiune de calificare si vor dori sa marcheze pentru ca meciul de maine este considerat acasa pentru noi. Revansa oricand este in meciurile dintre Dinamo si Steaua" -"Este ultimul meci din acest an si sper sa fie unul foarte bun pentru noi. Pe mine ma intereseaza sa avem un rezultat pozitiv. Sper ca maine sa spalam infrangerea din ultimul meci cu Dinamo pentru ca atunci am avut jocul in mana si pana la urma am pierdut. Sunt sigur ca jucatorii mei vor fi foarte motivati si vor face un meci foarte bun. Fiecare joc trebuie sa il abordam in asa fel incat sa-l castigam. Mi-as dori foarte mult ca Dinamo sa joace mai ofensiv maine, sa joace altfel decat in ultima partida. Dar ma indoiesc, pentru ca asa s-au antrenat si se apara foarte bine. Sper ca la meci sa vina 10-15.000 de spectatori" -Gazdele nu pot conta pe doi titulari, inchizatorul bosniac Azer Busuladzic, care este suspendat in urma cartonasului rosu primit in ultima etapa la Iasi si atacantul francez Harlem Gnohere, care este in perioada de recuperare dupa o accidentare.Steaua nu-l va putea folosi pe inchizatorul Alexandru Bourceanu, care a primit cartonas rosu in partida din campionat cu ACS Poli Timisoara. De asemenea, Laurentiu Reghecampf nu va putea conta nici pe Sulley Muniru si Mihai Pintilii, acestia fiind accidentati.Branescu - Ceccarelli, Nedelcearu, Marici, St. Filip - Hanca, Nistor, Palici - Rotariu, Nemec, Lazar. Antrenor: Ioan Andone.Nita - Ov. Popescu, Tamas, Tosca, Momcilovici - Vl. Achim, Moke - Enache, Boldrin, De Amorim - Tudorie. Antrenor: Laurentiu Reghecampf.12 iunie 1985, Cupa Romaniei: Steaua - Dinamo 5-04 aprilie 1998, in Liga 1: Steaua-Dinamo 5-0Dinamo: 6 (intre 25 Octombrie 1970 si 10 Iunie 1973)Steaua: 19 meciuri (intre 19 aprilie 1999 si 22 aprilie 2000)9 antrenori au condus ambele echipe pe banca tehnica: Coloman Braun-Bogdan, Constantin Cernaianu, Florin Halagian, Traian Ionescu, Angelo Niculescu, Valentin Stanescu, Colea Valcov, Walter Zenga, Mihai Stoichita.54 de fotbalisti au jucat pentru cele doua rivale, printre care Ionel Danciulescu, Ion Vladoiu, Gica Popescu, Bogdan Stelea, Catalin Munteanu, Dorinel Munteanu, Adrian Matei, Toni Dobos si Adrian Bumbescu.Liga 1: Dinamo - Steaua 3-1, 30 noiembrie 2016Liga 1: Steaua - Dinamo 1-1, 20 august 2016Cupa Romaniei: Steaua - Dinamo 2-2, 20 aprilie 2016Liga 1: Steaua - Dinamo 1-1, 10 aprilie 2016Liga 1: Dinamo - Steaua 1-1, 6 martie 2016Cupa Romaniei: Dinamo - Steaua 0-0, 3 martie 2016Liga 1: Dinamo - Steaua 3-1, 22 noiembrie 2015Liga 1: Steaua - Dinamo 0-0, 9 august 2015Liga 1: Dinamo - Steaua 1-3, 3 mai 2015Liga 1: Steaua - Dinamo 3-0, 31 octombrie 2014.