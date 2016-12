Echipa lui Gigi Becali a pierdut litigiul cu CSA privind folosirea numelui Steaua Bucuresti

"In dosarul nr. 31705/3/2015 - Admite apelul. Schimba sentinta apelata in sensul ca: Admite in parte actiunea. Interzice paratei SC Fotbal Club Steaua Bucuresti SA sa foloseasca fara consimtamantul reclamantei semnele "Steaua", "Steaua Bucuresti" sau a unor semne similare in activitatea comerciala, inclusiv in cuprinsul denumirii comerciale si in special in competitiile sportive, pe documente, pe bilete de acces, pentru publicitate sub orice forma, in inscrierile in asociatiile si federatiile sportive. Obliga pe parata ONRC la efectuarea radierii elementelor "Steaua Bucuresti" din cuprinsul denumirii comerciale a paratei SC Fotbal Steaua Bucuresti SA. Respinge cererea de acordare a daunelor cominatorii. Obliga pe intimata parata SC Fotbal Club Steaua Bucuresti SA la plata cheltuielilor de judecata catre apelanta-reclamanta efectuate in prima instanta si apel, in suma de 450 lei. Cu recurs. Pronuntata in sedinta publica",Aceasta decizie vine la 10 zile dupa ce CSA Steaua a anuntat ca va infiinta o echipa de fotbal la seniori, cu numele "Steaua Bucuresti", pe care o va inscrie in sezonul viitor al Ligii a 4-a, sub coordonarea lui Marius Lacatus."Avem 3 puncte si noi nu stim? Noi plecam cu plus 3. Este un lucru foarte bun ca s-a dat acest verdict pentru echipa pe care o conduc eu. Asteptam sa vedem ce se va intampla. Putem discuta mai pe larg dupa aceea. Stiam ca sunt mai multe procese pe rol. Nu stiu daca se poate pune in practica a doua zi.Nu cred ca se va numi FCSB in meciul cu Dinamo. Nimeni nu stie ce va face Gigi Becali. In mod sigur, mai multe glorii si mai multi suporteri vor veni alaturi de echipa CSA, dupa aceasta decizie",