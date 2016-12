VIDEO Inter - Lazio 3-0/ Victorie obtinuta in repriza secunda - Icardi a reusit o "dubla"

Potrivit presei italiene, Radu Stefan are o problema musculara, jucatorul roman fiind inlocuit in ultimul moment in primul 11 al echipei Lazio.Inter a acumulat 30 de puncte si incheie anul pe locul 7 in Serie A, in timp ce Lazio se afla provizoriu pe locul 4, cu 34 de puncte.1. Juventus 42 puncte2. AS Roma 353. Napoli 344. Lazio 34 (+ un joc)5. AC Milan 33 etc.Meciurile Cagliari - Sassuolo, Fiorentina - Napoli, Palermo - Pescara, AS Roma - Chievo, Sampdoria - Udinese si Torino - Genoa se vor disputa joi, iar intalnirile Crotone - Juventus Torino si Bologna - AC Milan sunt programate la 8 februarie 2017.Etapa a XVIII-a este ultima din acest an din Serie A. Runda urmatoare va avea loc la 7 si 8 ianuarie.