VIDEO Barcelona, in optimile Cupei Spaniei dupa 7-0 cu Hercules; FC Sevilla a trecut de Formentera, scor 9-1

In meciul tur, FC Barcelona si Hercules au incheiat la egalitate, scor 1-1.In partida retur de pe Camp Nou, Arda Turan a marcat un hat-trick (55, 86, 89), al doilea reusit de turc in acest sezon. Pentru catalani au mai inscris Lucas Digne (37), Ivan Rakitic (45 - penalty), Rafinha (55) si Paco Alcacer (73), ultimul aflat la primul gol oficial in tricoul Barcelonei.Dupa ce in tur invinsese cu 5-1, FC Sevilla s-a impus cu 9-1 pe stadionul "Ramon Sanchez Pizjuan". Vietto (22, 43, 45) si Yedder (24, 55, 88) au marcat de cate trei ori, Sarabia (27, 77) de doua ori, iar Ganso (14) o data.- Gijon 3-1 (in meciul tur, 2-1)- Formentera 9-1 (5-1)- Betis 3-1 (0-1)- Granada CF 2-0 (0-1)- Leganes 2-1 (3-1)- Hercules 7-0 (1-1)*echipele scrise cu bold s-au calificat.