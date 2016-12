Fostul fotbalist Marius Bretan a murit - Cele mai multe selectii in Liga 1 pentru CFR Cluj

"Capitan si lider in teren al CFR-istilor clujeni, Marius Bretan a fost un exemplu de corectitudine si daruire pentru echipa din Gruia", se precizeaza pe site-ul LPF.Marius Bretan s-a nascut la 7 septembrie 1942, la Campia Turzii. El a debutat in Liga I la 2 septembrie 1962, intr-un meci Stiinta Cluj - Petrolul, scor 1-0. A jucat pentru "Sepcile Rosii" pana in 1967, cand s-a transferat la CFR Cluj, pentru zece sezoane. Ultimul meci l-a jucat in 20 iunie 1976, CFR Cluj - Steaua, scor 0-1.