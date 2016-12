Barcelona si Manchester City se dueleaza pentru un fundas de 34 de ani, unul din preferatii lui Mircea Lucescu

Jucator al celor de la Sahtior Donetk inca din 2003, Srna a fost la "mineri" mana dreapta a lui Mircea Lucescu. Desi a ajuns la 34 de ani, jucatorul croat se afla pe lista scurta a celor doua echipe.Atat Barca cat si City si-l doresc din iarna acestui an pe Darijo. Este o varianta buna din cel putin doua puncte de vedere: solutie low-cost si un jucator cu mare experienta.Ramane de vazut cine va reusi sa-l ademeneasca pe Srna. Tinand insa cont de varsta croatului, aceasta solutie va fi una doar de moment pentru cele doua echipe calificate in optimile Champions League (Barca se va duela cu PSG, in timp ce City o va intalni pe AS Monaco).