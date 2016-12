Raul Rusescu si-a prelungit contractul cu Osmanlispor - Noua intelegere, valabila pana in 2019

Vechea intelegere era valabila pana pe 31 mai 2018, iar aceasta a fost prelungita cu un sezon."Sunt fericit sa va anunt ca aventura continua in locul unde ma simt apreciat" - Raul Rusecu, pe contul personal de Facebook.Atacantul evolueaza la gruparea turca incepand din 2015. A bifat 36 de meciuri si a inscris de zece ori in campionatul Turciei. A reusit sa marcheze in trei randuri si in faza grupelor din Europa League, acolo unde Osmanlispor s-a calificat 16-imile competitiei (a facut parte din aceeasi grupa cu Steaua).