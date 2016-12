CM 2018, preliminarii: Meciul Romania - Danemarca se va disputa pe Cluj Arena

Dupa incidentele de la meciul cu Polonia (castigat cu 3-0 de polonezi), Comisia de Disciplina a FIFA a decis ca echipa nationala a Romaniei sa poata disputa cu spectatori urmatorul meci, cel cu Danemarca ,dar nu pe Arena Nationala, a anuntat, luni, FRF.Federatia Romana de Fotbal a mai primit o amenda de 95.000 de franci elvetieni.Echipa nationala a Romaniei va disputa al doilea joc pe stadionul din Cluj-Napoca in actualele preliminarii dupa confruntarea cu Muntenegru, 1-1, din septembrie.Tot in acest an, in martie, reprezentativa Romaniei a disputat pe Cluj Arena si amicalul cu selectionata Spaniei , incheiat cu un rezultat de egalitate, 0-0.► 26 martie 2017: Armenia - Kazahstan (ora 19:00), Muntenegru - Polonia, România - Danemarca (ora 21:45)► 10 iunie 2017: Kazahstan - Danemarca (ora 19:00), Muntenegru - Armenia, Polonia - România (ora 21:45)► 1 septembrie 2017: Kazahstan - Danemarca (ora 19:00), Danemarca - Polonia, România - Armenia (ora 21:45)► 4 septembrie 2017: Armenia - Danemarca (ora 19:00), Muntenegru - România, Polonia - Kazahstan (ora 21:45)► 5 octombrie 2017: Armenia - Polonia (ora 19:00), Muntenegru - Danemarca, România - Kazahstan (ora 21:45)► 8 octombrie 2017: Danemarca - România, Kazahstan - Armenia, Polonia - Muntenegru (ora 19:00)Danemarca - Armenia 1-0Kazahstan - Polonia 2-2Muntenegru - Kazahstan 5-0Polonia - Danemarca 3-2Danemarca - Muntenegru 0-1Polonia - Armenia 2-1Armenia - Muntenegru 3-2Danemarca - Kazahstan 4-11. Polonia (10-5) 10 puncte2. Muntenegru (9-4) 73. Danemarca (7-5) 64. Romania (6-4) 55. Armenia (4-10) 36. Kazahstan (3-11) 2.Castigatoarele celor 9 grupe de calificare obtin dreptul de a juca la Campionatul Mondial de fotbal, in timp ce 8 din cele 9 ocupante ale locurilor secunde vor disputa un baraj, in dubla mansa.