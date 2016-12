Romania, sanctionata de FIFA dupa incidentele de la meciul cu Polonia: Partida cu Danemarca nu se va disputa pe Arena Nationala

doua meciuri din cadrul preliminariilor FIFA 2018 World Cup de pe teren propriu nu se vor disputa pe Arena Nationala, sanctiunea aplicandu-se cu privire la partida Romania-Danemarca din 26 martie 2017, iar executarea pentru cea de-a doua partida fiind suspendata pentru o perioada de probatiune de 2 ani.

amenda stabilita in sarcina FRF este de 95.000 de franci elvetieni plus 3.000 de franci elvetieni, costuri de procedura.

Partida dintre Romania si Polonia (11 noiembrie), disputata pe Arena Nationala si castigata cu 3-0 de Polonia, a fost marcata de mai multe incidente provocate de suporterii romani care au aruncat fumigene si petarde in teren. Jocul a fost intrerupt cateva minute in a doua repriza, dupa ce o petarda a explodat in apropierea lui Robert Lewandowski.► 26 martie 2017: Armenia - Kazahstan (ora 19:00), Muntenegru - Polonia, România - Danemarca (ora 21:45)► 10 iunie 2017: Kazahstan - Danemarca (ora 19:00), Muntenegru - Armenia, Polonia - România (ora 21:45)► 1 septembrie 2017: Kazahstan - Danemarca (ora 19:00), Danemarca - Polonia, România - Armenia (ora 21:45)► 4 septembrie 2017: Armenia - Danemarca (ora 19:00), Muntenegru - România, Polonia - Kazahstan (ora 21:45)► 5 octombrie 2017: Armenia - Polonia (ora 19:00), Muntenegru - Danemarca, România - Kazahstan (ora 21:45)► 8 octombrie 2017: Danemarca - România, Kazahstan - Armenia, Polonia - Muntenegru (ora 19:00)Danemarca - Armenia 1-0Kazahstan - Polonia 2-2Muntenegru - Kazahstan 5-0Polonia - Danemarca 3-2Danemarca - Muntenegru 0-1Polonia - Armenia 2-1Armenia - Muntenegru 3-2Danemarca - Kazahstan 4-11. Polonia (10-5) 10 puncte2. Muntenegru (9-4) 73. Danemarca (7-5) 64. Romania (6-4) 55. Armenia (4-10) 36. Kazahstan (3-11) 2.Castigatoarele celor 9 grupe de calificare obtin dreptul de a juca la Campionatul Mondial de fotbal, in timp ce 8 din cele 9 ocupante ale locurilor secunde vor disputa un baraj, in dubla mansa.