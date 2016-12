Cristian Balaj se retrage din arbitraj

"Ma uit la aceasta foaie de ceva timp si nu stiu cum sa incep. Era mai usor cu foile de joc! Ma uit si nu imi vine sa cred ca azi e ziua. ZIUA in care voi purta pentru ultima oara ecusonul de arbitru. Suna gresit ecuson, este parte din mine deja. Cum sa te desparti de o parte din tine?! Imi iau fluierul si intru: ultimele 90 de minute cu prietenul meu de mana. Il am din anul 2008. A fost mereu acolo, la succese si esecuri, la bine si mai putin bine. La Steaua-Dinamo, in Champions League, in toata lumea.Am o lista atat de mare de multumiri, ca as umple doua stadioane din tara. Dar in primul 11 vreau sa imi exprim recunostinta fata de familie: in special fata de mama si tata, tatucu si mami Nuti, Ela, fetele mele - Aida si Alisa. Nu pot sa uit de prietenii mei dragi pentru care omul Balaj a insemnat mereu mai mult decat arbitrul Balaj. Au fost, sunt si vor ramane mereu langa mine, chiar si cand nocturna se stinge si spectatorii pleaca acasa.Vreau sa le multumesc tuturor colaboratorilor de la CCA, FRF si LPF, tuturor oamenilor din fotbal de la care am avut ce invata. Colegilor arbitri, alaturi de care am petrecut clipe de neuitat. Imi pun mari sperante ca vor pretui ceea ce am construit impreuna. Presedintilor de club cu care am pastrat o relatie de respect reciproc. Fiecarui jucator care a transpirat pe terenul de fotbal alaturi de mine. Vreau sa le multumesc tuturor jurnalistilor si marturisesc ca am simtit ca m-au rasfatat mai mult decat meritam.Si mai ales vreau sa iti multumesc tie, draga suporter de Romania! Relatia noastra nu a fost una de iubire, dar unde in lumea asta exista cineva care il place pe arbitru?! Dar a fost una de fair play si pentru asta iti multumesc. Am remarcat ca stadioanele sunt din ce in ce mai goale si imi pare sincer rau ca te las si eu singur, draga suporter! Dar nu iti pierde speranta. Si mai ales iubirea pentru fotbal.Povestea mea cu fotbalul nu se incheie azi. Asa cum un suporter nu se leapada de iubirea pentru echipa lui cand se termina meciul si se reintoarce acasa. Azi doar voi pleca de la stadion, nu si din fotbal. Si stiu ca impreuna putem sa crestem fotbalul din Romania. Asa ca vreau sa te rog, draga suporter, sa faci ceva pentru mine: sa te bati! Da, sa te bati. Stiu ca e anormal ca un arbitru sa ceara BATAIE, dar eu asta te rog: sa te lupti pentru ce iubesti, pentru echipa ta, pentru legenda lipita pe usa de la camera, pentru fotbalul la care tii atat de mult. Lupta-te, respecta si iubeste. Si restul se rezolva!Ma uit la foaia asta si nu mi se mai pare asa infricosator meciul de diseara. Nu e ultima mea seara. E prima! Prima in care vin langa tine, in peluza mare a fotbalului, sa cantam impreuna. Al tau pe viata, Cristi Balaj",Balaj a debutat in Divizia A la data de 10 septembrie 2000, cand a condus la centru un meci dintre Steaua Bucuresti si FC Brasov. A condus primul derby de Romania in 2002, an in care a arbitrat si prima sa finala de Cupa Romaniei.Este arbitru FIFA din 2003, primul sau meci international fiind intre Elfsborg si Spartak Moscova, in primul tur al Cupei UEFA, la 15 octombrie 2005. A debutat in Liga Campionilor in septembrie 2010, cand a condus partida dintre AC Milan si AJ Auxerre.Balaj este arbitrul roman cu cele mai multe finale de Cupa Romaniei conduse si este pe locul 1 si in topul celor mai multe confruntari Steaua - Dinamo arbitrate.