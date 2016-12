Liga 1: CSM Iasi - Dinamo 3-1/ Gazdele au revenit de la 0-1 si au obtinut a treia victorie consecutiva

Golurile invingatorilor au fost marcate de A. Cristea '25 din penalti, Stefanescu '72 si V. Gheorghe '90+1 din penalti, in timp ce pentru oaspeti a inscris Nedelcearu, in minutul 7.Azer Busuladzici a primit cartonas rosu in minutul 63, dupa ce l-a lovit cu piciorul in piept pe Cretu.Grahovac - Bosoi, Mihalache, Frasinescu, Sato (Tiganasu '70) - Stefanescu, V. Gheorghe, Cretu, Ciucur - Bole (Mitici '46), A. Cristea (Moldovan '88). Antrenor: Eugen Neagoe.Branescu - Ceccarelli, Nedelcearu, Marici - Romera, Busuladzici, Nistor, Oliva - Hanca, Rotariu (Tircoveanu '78), Lazar (D. Popa '61). Antrenor: Ioan Andone.Cartonase galbene: Grahovac '88 / Hanca '30, Oliva '32, Romera '64.Cartonas rosu: Busuladzici '63.Arbitri: Sebastian Coltescu (central) - Daniel Mitruti, Adrian Popescu (asistenti) - Iulian Dima (rezerva).Observatori: Catalin Popa, Nicolae Marodin.Meciurile Gaz Metan Medias - Astra, FC Viitorul - FC Botosani se vor disputa luni.