MMA: Francis Ngannou, migrant si, o perioada, om al strazii, lupta pentru titlul mondial la UFC, la categoria grea, cu americanul Stipe Miocic

In fata campionului en titre, americanul Stipe Miocic, camerunezul de 31 de ani este cotat favorit, la patru ani de la debutul in acest sport de lupta extrema (care asociaza mai multe discipline si permite lovituri de picior, de pumn, de genunchi, cot si lupta la sol).Inainte de a trece la MMA, Ngannou visa la box. Acest vis si absenta perspectivelor in tara sa de origine l-au determinat sa ia calea exilului, spre Paris, in 2013, chiar daca a trait pe strazi la inceput."Din Camerun in Franta, este povestea unui tanar care nu a avut multe sanse in viata dar care nu s-a resemnat, care si-a permis sa viseze", povesteste el. "Lupta fata de o soarta care imi era destinata, o situatie la care eram condamnat."Asezat pe tatamiul de la MMA Factory, in arondismentul 12 - unde s-a antrenat, dar a si dormit, in anii de inceput - , acest colos (1m93, 113 kg) a povestit despre divortul parintilor sai cand avea 6 ani, anii petrecuti la rudele care acceptau sa il primeasca, verile muncite in carierele de nisip pentru a-si putea plati scurtele studii ..."La un moment dar, am decis sa nu mai fiu victima vietii, sa nu mai sufar ci sa fac fata, sa lupt, am luat initiativa", spune barbatul nascut in vestul Camerunului, cu o voce calma, spre deosebire de imaginea de la luptele de MMA, unde este poreclit "Predator", in urma victoriilor expeditive (7 din 11 in prima runda, la o singura infrangere)."Francis este ultra-agresiv. Dincolo de castigarea luptelor, el le castiga in cea mai spectaculoasa maniera posibila", comenteaza fostul sportiv devenit acum antrenor Fernand Lopez Owonyebe.El este cel care l-a convins pe Ngannou sa incerce MMA, cand cel dinj urma, de-abia ajuns la Paris, cu buzunarele aproape goale si fara niciun prieten care sa-l gazduiasca, batea salile de sport cu visul de a deveni campion mondial la box."Natura i-a oferit o mostenire generica care face ca, din punct de vedere fizic, sa fie blindat", adauga mentorul sau. "Pentru un greu, este peste toate statisticile la toate calitatile fizice: forta, viteza, anduranta, coordonare, rapiditate, suplete, are totul."Si mentalul. "A traversat episoade care ar fi ucis anticipat un barbat. Dificultatile devin un fel de hobby pentru el, deoarece sunt mult mai simple decat ce a trait.", arata Owonyebe.Ngannou, un admirator al lui Mike Tyson, a decis a renunte la box dupa ce a pierdut al doilea meci de MMA. "Era in afara discutiei sa renunta cu o infrangere".Obiectivul lui - sa devina numarul 1 in sportul de lupta, pentru a inchide "in sfarsit capitolul dificil al copilariei, al adolescentei", declara sportivul.