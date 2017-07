VIDEO Un cascador italian s-a urcat cu bicicleta pe podul Anghel Saligny de la Cernavoda

Publicatia Cuget Liber scrie ca "escapada" italianului a fost intrerupta de politistii care l-au somat sa iasa din zona santierului, pentru ca accesul este interzis.Legislatia din Romania spune ca persoanele neautorizate care patrund in zonele de siguranta feroviara si refuza parasirea lor pot fi amendate cu pana la 15.000 lei sau pot face pana la un an de inchisoare.Italianul nu a fost amendat fiindca s-a conformat si a parasit zona interzisa.La inceput de iulie italianul a pus un film in care mergea cu bicicleta pe viaductul Mala Rijeka din Muntenegru.