Un fost star MMA, "War Machine", a fost condamnat la inchisoare pe viata, dupa ce si-a sechestrat, batut si violat prietena, o fosta actrita porno

"War Machine", pe numele sau real Jonathan Paul Koppenhaver, a fost declarat vinovat in martie de un tribunal din Las Vegas pentru 29 de capete de acuzare, printre care viol, rapire si agresiune, dar juriul a respins tentativa de crima.Koppenhaver, 35 de ani, va beneficia de posibilitatea de eliberare conditionata dupa 36 de ani, a precizat tribunalul.Victima sa, o actrita porno cunoscuta in SUA sub numele Christy Mack, a depus marturie luni in fata tribunalului. Aceasta a declarat ca sufera in continuare de grave traumatisme psihice si se teme inca pentru viata sa.Koppenhaver o acuza ca are o legatura amoroasa cu unul dintre prietenii sai, Corey Thomas. Acesta a batut-o violent pe Mack si a violat-o in mai multe randuri, sechestrand-o timp de cateva ore. A urmat o cursa de urmarire cu politia, inainte de a fi arestat.Victima sa a fost internata mai multe zile cu multiple fracturi la fata si la coate, precum si cu ruptura de ficat.Koppenhaver, care a avut o tentativa de sinucidere in inchisoare, inainte de a se indrepta spre religie, a scris pe contul lui de Twitter ca merita pedeapsa cu inchisoarea pe viata."Nu simt decat bucurie in mine acum, ca stiu ca sunt condamnat pe viata. Aud deseori in celule oameni plangand dupa ce au primit pedepse similare, dar cum as putea eu sa plang?", a scris el.In cariera sa in MMA, "War Machine" a disputat 19 lupte, castigand 14.