Horia Colibasanu, la intoarcerea de pe Everest: "Am vrut sa renunt dupa ce mi s-au furat cortul si pioletul"

Horia Colibasanu a aterizat, marti dimineata, pe aeroportul din Belgrad, unde a fost intampinat de mai multi prieteni, apoi a venit la Timisoara, unde a sustinut o conferinta de presa la sediul Primariei.El a povestit despre ascensiunea pe Varful Everest, spunand ca nu a fost usoara si ca au existat "cateva momente la limita", cand nu a mai avut energie nici sa sune acasa."Am reusit sa fac toata partea de aclimatizare si ascensiune perfect. A fost si o parte care nu a mers ca la carte. La 7.700 de metri mi s-a furat unul din corturi, mi s-a furat pioletul si a trebuit sa improvizez si de aceea a fost mai greu spre final. Pe Everest nu e atat de greu sa urci, cat sa cobori. Au fost cateva momente la limita, cand nu am mai avut energie nici sa mai sun acasa", a declarat Horia Colibasanu.Alpinistul timisorean a spus ca au fost trei momente in care a vrut sa renunte la ascensiunea pe Everest."Au fost trei momente in care m-am gandit sa renunt. Primul a fost momentul in care m-am trezit fara cort si a trebuit sa folosesc corturi de la echipa din tabara de baza. Hotii fura si pe Everest. Probabil sunt serpasi carora le mai trebuie ceva echipament in plus. Si au fost doua momente in noaptea ascensiunii, la 7.700 de metri, cand a fost foarte frig si am folosit niste incalzitoare cu sulfat de fier, la manusi, ca si copiii la schi, care m-au ajutat sa trec peste noapte. Pe la orele 4.00 erau -32 de grade", a mai spus Horia Colibasanu.El a mai povestit ca, la intoarcere, vedea tabara la o mie de metri mai jos si i se parea ca nu inainteaza."Au fost momente in care erau portiuni tehnice, in care trebuia sa fiu foarte concentrat. La urcare am mers ca masina, dar la coborare au fost momente in care ma concentram sa fac 20 de pasi, trebuia sa ma opresc, sa ma odihnesc si adormeam. Ma trezeam, ma uitam la ceas si apoi plecam din nou. Acolo, daca nu ajungi la timp in tabara, e posibil sa degeri", a spus Colibasanu.Alpinistul timisorean a adaugat ca urmeaza sa faca recuperare la Baile Herculane."Vreo luna am nevoie de asta. Acum, cand urc vreo patru-cinci trepte, gafai", a continuat Colibasanu.In 16 mai, alpinistul Horia Colibasanu a urcat pe Varful Everest (8.848 metri), in premiera pentru Romania, fara oxigen suplimentar si fara serpasi.Varful Everest este cel de-al optulea in palmaresul sportiv al lui Horia Colibasanu si a reprezentat o provocare pentru sportivul timisorean, care isi doreste sa urce pe toate cele 14 varfuri de peste 8.000 de metri.Anul acesta, a avut loc cea de-a 19 expeditie internationala a lui Colibasanu.Cele mai importante ascensiuni ale lui Colibasanu sunt pe muntii Annapurna, K2 si Dhaulagiri, trei din Top 5 munti mortali din lume, potrivit The Economist (mai 2013), care il citeaza pe Eberhard Jurgalski, o autoritate in domeniu.Muntii pe care a urcat pana acum Colibasanu sunt: K2 (8.611m), Manaslu (8.163m), Dhaulagiri (8.167m), Shishapangma (8.027m), Annapurna (8.091m), Makalu (8.463m), Lhotse (8.516m). Alpinistul timisorean a participat la 18 expeditii internationale de-a lungul carierei sale, pana in 2016, facand echipa cu parteneri din diferite tari, cum ar fi Slovacia, Rusia, Spania si Polonia.