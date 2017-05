Alpinism: Elvetianul Ueli Steck, decedat in Himalaya, a fost incinerat joi in Nepal

Steck, in varsta de 40 ani, supranumit ''masina elvetiana'' pentru abilitatea sa de a escalada in viteza versantii, a murit duminica, dupa ce a cazut de pe o stanca, in timpul unei curse de aclimatizare la mare altitudine. Corpul sau neinsufletit a fost transportat cu elicopterul de la Kathmandu la Manastirea Tengboche, situata pe traseul spre Everest, de unde a fost apoi dus la locul incinerarii, aflat la cateva sute de metri de asezamantul religios.La bordul aparatului de zbor s-au aflat sotia sa Nicole impreuna cu mai multi apropiati ai alpinistului din Tara Cantoanelor, care au dorit sa asiste la ceremonie, alaturi calugarii budisti de la Manastirea Tengboche si de alti alpinisti prezenti pe Everest.Elvetianul a decedat duminica, in timpul unei ascensiuni pe varful Nuptse din masivul Himalaya, aflat la 2 km de Everest, dupa o cadere in gol de peste 1.000 m. El intentiona sa escaladeze Everestul pe cea mai dificila panta a acestui masiv, cea de vest, pe un traseu deosebit de periculos pentru alpinisti si foarte rar utilizat, inainte de a aborda apoi varful "satelit" Lhotse, in toate cele trei cazuri fara sa foloseasca oxigen suplimentar, ceea ce ar fi reprezentat o premiera.In tentativa de a cuceri Everestul se afla si alpinistul Horia Colibasanu, care a pornit luna aceasta in cea mai performanta expeditie romaneasca pe Everest (8.848 m), si care a ajuns in tabara de baza avansata, la 6.400 m, de unde va incepe organizarea ascensiunii spre varf, programata sa aiba loc peste aproximativ patru saptamani.