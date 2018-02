Schi alpin: Lindsey Vonn, invingatoare si in a doua coborare de la Garmisch

Vonn, marea favorita la castigarea aurului olimpic in aceasta proba, asa cum a mai reusit la Vancouver in 2010, a fost inregistrata cu timpul de 1min.37sec.92/100, semnand cu aceasta ocazie a 81-a sa victorie in Cupa Mondiala. Ea s-a apropia si mai mult de recordul legendarului schior suedez Ingermar Stenmark, care a inregistrat 86 de succese in circuitul mondial de schi alpin, intre 1975 si 1989.Ca si in concursul de sambata, reprezentanta Statelor Unite s-a impus in fata italiencei Sofia Goggia, clasata pe locul secund, la 11 sutimi de secunda, podiumul fiind completat de Tina Weirather din Liechtenstein, care a incheiat concursul la 12 sutimi de invingatoare.In clasamentul general al Cupei Mondiale de schi alpin conduce in continuare americanca Michaela Shiffrin, o specialista a probelor tehnice, cu 1.513 puncte, urmata de elvetianca Wendy Holdener, cu 842 puncte, cele doua schioare nefiind prezente insa la Garmisch.