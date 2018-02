Schi alpin: "Regina" Lindsey Vonn, a 80-a victorie in Cupa Mondiala

Vonn a fost cronometrata in 1min.12sec.84/100 la finalul acestei coborari, desfasurata pe un traseu mai scurt decat in mod obisnuit, reusind sa o devanseze cu doar doua sutimi de secunda pe italianca Sofia Goggia, ocupanta locului secund, in timp ce pe pozitia a treia s-a clasat Cornelia Hutter din Austria, la 13 sutimi de invingatoare.Reprezentanta Statelor Unite este schioarea cu cele mai multe succese din istoria Cupei Mondiale feminine, iar acum vizeaza si recordul absolut detinut de legendarul schior suedez Ingemark Stenmark, care a obtinut 86 de victorii in circuitul mondial de schi alpin, intre 1975 si 1989.Duminica, Lindsey Vonn va avea ocazia sa se apropie si mai mult de performanta lui Stenmark, daca se va impune si in cea de-a doua coborare de la Garmisch.Insa principalul sau obiectiv pentru acest sezon, pe care nu l-a ascuns, il reprezinta castigarea unei noi medalii olimpice de aur, luna aceasta la PyeongChang, dupa cea obtinuta la Vancouver in 2010, unde a mai cucerit si o medalie de bronz la slalom super-urias. In 2014, Vonn a ratat Jocurile de la Soci, din cauza unei rupturi de ligamente la genunchi.La 33 de ani, americanca este cea mai varstnica invingatoare intr-o cursa de coborare, proba sa favorita, in care a obtinut sambata al 41-lea succes din cariera.1. Lindsey Vonn (SUA) 1:12.842. Sofia Goggia (Italia) la 0.023. Cornelia Huetter (Austria) la 0.134. Breezy Johnson (SUA) la 0.345. Anna Veith (Austria) la 0.47...1. Mikaela Shiffrin (SUA) 1.513 puncte2. Wendy Holdener (Elvetia) 8423. Petra Vlhova (Slovacia) 7544. Viktoria Rebensburg (Germania) 7385. Frida Hansdotter (Suedia) 657 etc.