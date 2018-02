Vitali Mutko, dupa decizia luata de TAS: "Se poate spune ca nu a existat niciun sistem, nicio manipulare in timpul Jocurilor Olimpice de la Soci"

Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a ridicat, joi, suspendarea pe viata dictata de Comitetul International Olimpic in cazul a 28 de sportivi din cei 43 sanctionati pentru dopaj, in timpul Jocurilor Olimpcie de la Soci. TAS a considerat ca probele in cazul celor 28 de sportivi sunt insuficente.





"Se poate spune ca nu a existat niciun sistem, nicio manipulare in timpul Jocurilor Olimpice de la Soci", a adaugat el, dupa ce TAS a anulat suspendarea pe viaza dictata de CIO in cazul a 28 de sportivi rusi, informeaza AFP.In cazul celorlati sportivi care au facut apel, TAS i-a gasit vinovati de dopaj pe 11, dar le-a redus supendarea, numai pentru editia JO de la Pyeongchang, care va incepe la 9 februarie.In 2016, un raport independent, intocmit de avocatul canadian Richard McLaren, a aratat ca peste 1.000 de sportivi rusi de la peste 30 de discipline sportive au fost implicati intr-un sistem de dopaj centralizat, cu sprijinul serviciilor secrete, timp ce cinci ani, avand ca obiectiv Jocurile Olimpice de la Soci din 2014.Dupa publicarea raportului, WADA a recomandat ca tuturor sportivilor rusi sa li se interzica participarea la Jocurile Olimpice si la Jocurile Paralimpice de la Rio, din 2016. Insa Comitetul International Olimpic (CIO) a decis sa nu impuna o interdictie generala si a lasat hotararea cu privire la participarea sportivilor rusi la Rio la latitudinea federatiilor internationale. In cele din urma, la Rio au participat 271 de sporti rusi.Scandalul de dopaj in care este implicata Rusia a izbucnit dupa ce Grigori Rodcenkov, fost sef al laboratorului antidoping de la Moscova pana in noiembrie 2015, a declarat, in mai 2016, pentru New York Times, ca zeci de sportivi rusi, intre care 15 medaliati olimpici, au profitat de un sistem de dopaj organizat si supravegheat de serviciile secrete ruse, pentru Jocurile Olimpice de la Soci, din 2014.Dupa moartea subita a doi angajati ai laboratorului, survenita in februarie 2016, Rodcenkov a afirmat ca se teme pentru viata lui si s-a refugiat in SUA, tara care nu are acord de extradare cu Rusia.Kremlinul a raspus la acuzatiile lui Rodcenkov, precizand ca sunt "calomnii ale unui transfug".In urma dezvaluirilor fostului director, WADA a comandat un raport independent juristului canadian Richard McLaren, care a ajuns la concluzia ca in Rusia a existat un sistem de dopaj de stat securizat, dirijat, controlat si supravegheat de Ministerul rus al Sporturilor.De la inceputul acestui scandal, Rusia a respins orice acuzatie privind existenta unui sistem de dopaj organizat de stat, insistand asupra culpelor individuale ale sportivilor dopati si ale responsabililor Agentiei Antidoping Ruse (Rusada) sau a laboratorului antidoping.