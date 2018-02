TAS a anulat suspendarea pe viata dictata de CIO impotriva a 28 de sportivi rusi

Cu opt zile inainte de startul Jocurilor Olimpice de iarna de la Pyeongchang (Coreea de Sud), Tribunalul de Arbitraj pentru Sport (TAS) a anulat sanctiunea dictata pentru 28 dintre cei 43 de sportivi rusi suspendati pe viata de Comitetul International Olimpic (CIO), pentru ca au profitat de sistemul de dopaj institutionalizat in timpul Jocurilor Olimpice de iarna de la Soci (2014). Aceasta decizie le permite astfel unora dintre acestia, cu anumite conditii, sa participe la olimpiadele urmatoare, informeaza AFP.







TAS a apreciat ca probele erau "insuficiente" pentru a stabili cazuri de dopaj impotriva acestor 28 de sportivi, anuland suspendarea pe viata dictata de CIO si restabilind rezultatele lor obtinute la Soci. In alte 11 cazuri, TAS a ridicat suspendarile pe viata, insa a mentinut interdictia de a participa la urmatoarele Jocuri Olimpice de iarna.





Printre cei 28 de sportivi se afla si schiorul Alexander Legko (34 de ani), campion olimpic in proba de fond 50 km si medaliat cu argint la proba de stafeta 4x10 km, la Jocurile Olimpice de la Soci.





"Teoretic, unii dintre cei 28 de sportivi ale caror suspendari pe viata au fost ridicate pot solicita participarea la Jocurile Olimpice de la Pyeongchang. Cererea lor trebuie inaintata mai intai la un comitet al CIO", a declarat un purtator de cuvant al TAS.





O comisie disciplinara a CIO a supendat pe viata 43 de sportivi rusi si a retras 13 dintre cele 33 de medalii obtinute de Rusia in 2014, pe baza un raport al Agentiei Mondiale Anti-Doping (WADA), care evidentiaza un sistem de dopaj "institutionalizat" in Rusia, in special in timpul Jocurilor Olimpice de iarna de la Soci.





Imediat dupa anuntul Tribunalului de Arbitraj pentru Sport, Kremlinul s-a declarat "foarte multumit" de anularea suspendarii pe viata dictata impotriva celor 28 de sportivi rusi.





A XXIII-a editie a Jocurilor Olimpice de iarna va avea loc in perioada 9-25 februarie 2018, la Pyeongchang (Coreea de Sud).