Vladimir Putin cere organizarea unei competitii pentru sportivii rusi exclusi de la Jocurile Olimpice de Iarna pentru dopaj: Iertati-ne pentru ca nu am putut sa va protejam

Intr-un consiliu de ministri, Vladimir Putin "a reamintit guvernului decizia sa de a organiza o competitie pentru atletii nostri care nu au fost admisi sa participe la Jocurile Olimpice", a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov.Cu putin timp inainte de acest anunt, Putin si-a cerut scuze de la sportivii rusi pentru ca nu a putut sa ii "protejeze" de efectele scandalului de dopaj care afecteaza Rusia, cerand totodata explicatii de la instantele olimpice pentru decizia "stranie" de a exclude o serie de atleti de la JO-2018."Iertati-ne pentru ca nu am putut sa va protejam de asta", a spus presedintele rus, prea putin obisnuit sa isi ceara scuze in public.Afectata de un amplu scandal de dopaj institutionalizat in sport intre 2011 si 2015, si in special la JO-2014 de la Soci, Rusia a fost suspendata in 5 decembrie de la Jocurile Olimpice de la Pyeongchang (9 - 25 februarie) in Coreea de Sud.Sportivii rusi "curati" vor putea participa insa sub drapelul olimpic.Un panel condus de fostul ministru francez al Sporturilor, Valerie Fourneyron, a autorizat 169 de sportivi rusi sa participe, excluzand nume de prim plan precum legenda short-track Viktor Ahn, care nu a fost insa testat pozitiv.