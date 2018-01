Guvernatorul statului Texas cere politiei sa deschida o ancheta la ferma sotilor Karolyi, in scandalul Nassar

Politia va investiga acuzatiile de agresiune sexuala din dosarul medicului Lawrence Nassar, la ferma sotilor Bela si Martha Karolyi din Texas, in care s-a aflat timp de 16 ani centrul de pregatire al lotului feminin american de gimnastica, a anuntat, marti, guvernatorul statului, Greg Abbott, informeaza Ney York Times, citat de news.ro.

Oficialul a declarat ca a cerut politiei statale (Texas Rangers) sa investigheze acuzatiile formulate de numeroase gimnaste, ca au fost abuzate sexual de medicul lotului SUA, Lawrence G. Nassar, care le-a tratat pe sportive si la ferma sotilor Karolyi.

"Declaratiile publice facute de sportivele care au fost pregatite la ferma Karolyi sunt foarte ingrijoratoare. Aceste sportive, dar si statul Texas, merita sa stie ca nicio piatra nu a ramas neintoarsa pentru a ne asigura ca acuzatiile sunt intru totul verificate, iar faptasii si cei care au contribuit la aceste abateri sunt adusi in justitie", a declarat Abbot.

Gurvernatorul a precizat ca, deoarece activitatile penale ar fi putut implica mai multe jurisdictii, "este esential ca Texas Rangers sa lucreze cu Biroul serifului din Walker County pentru a investiga in mod cuprinzator orice posibil comportament criminal".

Numeroase gimnaste americane, intre care Simone Biles, star al JO de la Rio din 2016, au afirmat ca au fost agresate sexual de Larry Nassar sub pretextul tratamentelor medicale.

Nassar, in varsta de 54 de ani, a pledat vinovat pentru agresiune sexuala. Pe numele lui Nassar au fost depuse peste 50 de plangeri de abuz sexual, iar medicul a fost condamnat la o pedeapsa cuprinsa intre 40 si 175 de ani inchisoare. El a mai primit o sentinta de 60 de ani inchisoare pentru pornografie infantila. El va comparea, miercuri, in fata altei instante, pentru a fi judecat de alte acuzatii de agresiune sexuala.

Marta si Bela Karolyi au fost antrenorii lotului national al Romaniei la mijlocul anilor 70, in cadrul caruia au pregatit-o pe Nadia Comaneci. Ei au emigrat in SUA 1981 si au fost cooptati la conducerea tehnica a lotului feminin american. Bela Karolyi, 75 de ani, a condus echipa americana pana in 2000, fiind inlocuit de sotia lui, Martha (tot 75 de ani), care a fost antrenor coordonator pana la JO din 2016.

Din 2001, sotii Karolyi si federatia americana au inceput oficial sistemul semicentralizat de pregatire. Potrivit acelui sistem, gimnastele se pregateau cu antrenorii personali, dar participau lunar la un stagiu de o saptamana cu echipa, pentru a fi evaluate de staful lotului olimpic.

Cantonamentul era tinut la ferma de 800 de hectare a sotilor Karolyi, din mijlocul Padurii Nationale Sam Houston, la nord de Houston. Sportivele au inceput sa mearga in cantonament de la varsta de 9-10 ani.

La 18 ianuarie, federatia americana a anuntat incheierea colaborarii cu centrul de gimnastica din cadrul fermei sotilor Bela si Marta Karolyi, unde ar fi fost comise numeroase dintre abuzurile sexuale care l-au avut autor pe Nassar.