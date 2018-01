Rusia, interzisa si la Jocurile Paralimpice, din cauza unui amplu scandal de dopaj

Rusiei i s-a interzis participarea la Jocurile Paralimpice din 2018, oficialii refuzand sa ridice interdictia din pricina a ceea ce ei numesc o recuperare insuficienta dupa amplul scandal de dopaj, informeaza New York Times. Cu toate acestea, unii sportivi cu handicap vor avea oportunitatea de a concura la Jocurile Olimpice de Iarna, sub un drapel neutru. "Ceea ce s-a descoperit nu a fost o abatere minora din fata unei obligatii", a declarat Andrew Parsons, presedinte al Comitetului International Paralimpic, in cadrul unei conferinte din Bonn. "Acesta a fost un atac orchestrat asupra integritatii sportului", a mai adaugat acesta, pentru a justifica continuarea interdictiei.De asemenea, potrivit lui Parsons, oficialii din Rusia nu au cooperat cu celelalte institutii sportive de la nivel global si nu au recunoscut existenta dovezilor de inselatorie care au fost facute publice cu doi ani in urma.Oficialii au sustinut ca vor permite unui numar de 35 de atleti rusi, care indeplinesc "conditii stricte", incluzand o istorie riguroasa de teste de droguri, sa concureze la Pyeongchang sub un drapel neutru.