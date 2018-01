Spania, campioana europeana la handbal masculin in premiera

Tot duminica, in meciul pentru medalia de bronz, Franta ￯ Danemarca, scor 32-29 (17-14). Aceasta partida a fost condusa de arbitrii romani Constantin Din si Sorin Dinu, fiind ultima din cariera lor internationala, care a mai inclus sapte turnee finale de mari competitii rezervate nationalelor, precum si o finala a Ligii Campionilor.In semifinale, Spania a eliminat campioana mondiala en-titre, Franta, iar Suedia a trecut de Danemarca, detinatoarea titlului olimpic.Inaintea finalei mici, EHF a anuntat si All Star Team a CE din Croatia: cel mai bun portar - Vincent Gerard (Franta), extrema stanga -Manuel Strlek (Croatia), inter stanga - Mikkel Hansen (Danemarca), centru - Sander Sagosen (Norvegia), pivot - Jesper Nielsen (Suedia), inter dreapta - Alex Dujshebaev (Spania), extrema dreapta - Ferra Sole (Spania), cel mai bun aparator - Jakov Gujun (Croatia) si MVP - Jum Gottfridsson (Suedia).Nationala Romaniei a evoluat in turul II preliminar al competitiei, dar a incheiat, in iunie 2017, pe locul 3 o grupa din care au mai facut parte Belarus, Serbia si Polonia, si a ratat calificarea la turneul final, unde au ajuns doar primele doua clasate.In 2016, titlul european a fost castigat de Germania, care s-a impus in finala, in fata Spaniei, cu scorul de 24-17.Campionatul European din 2020 va avea loc in trei natiuni, Austria, Norvegia si Suedia, intre 10-26 ianuarie, cu participarea, in premiera, a 24 de echipe.