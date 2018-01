Consiliul de conducere al echipei de gimnastica a SUA va demisiona, in urma scandalului sexual in care este implicat fostul medic Larry Nassar

"USA Gymnastics va respecta cerintele USOC", a declarat purtatorul de cuvant al USAG.Seful executivului Comitetului Olimpic din SUA, Scott Blackmun, le-a cerut demisia celor de la conducerea echipei de gimnastica, ca urmare a scandalului sexual in care este implicat Larry Nassar.Amintim ca fostul medic al lotului feminin de gimnastica artistica al SUA, Larry Nassar, a fost acuzat si condamnat pentru detinerea de materiale pornografice cu caracter infantil. Peste 37 de mii de imagini si clipuri video cu caracter pornografic infantil au fost gasite pe discuri si in computerele sale. Agresiunile s-au petrecut pe parcursul a 17 ani (1998-2015), victimele sale avand varste sub 15 ani.Nassar a fost condamnat la 175 de ani de inchisoare, dupa ce mai mult de 160 de victime au depus marturile.