Fostul medic al echipei de gimnastica a SUA, condamnat cu pana la 175 de ani de inchisoare pentru abuz sexual

Fostul medic al echipei de gimnastica a SUA, Larry Nassar, a fost condamnat, miercuri, cu 40 pana la 175 de ani de inchisoare pentru molestarea gimnastelor, dupa ce au depus marturie mai bine de 160 de victime, printre care medaliate olimpice, relateaza Reuters.





"Tocmai v-am semnat sentinta la moarte", a declarat judecatorul Rosemarie Aquilina, cand a anuntat condamnarea.





Acesta si-a cerut scuze inainte de condamnare, spunandu-le victimelor "Voi purta cuvintele voastre cu mine tot restul zilelor mele".





Rosemarie Aquilina a considerat scuzele medicului ca fiind nesincere, citind cu voce tare dintr-o scrisoare transmisa ei, in care acesta spunea ca a fost manipulat pentru a pleda vinovat si ca este un medic bun. Nassar ar fi afirmat, de asemenea, ca toate acuzatiile au fost fabricate pentru ca fetele sa castige bani si faima.





In octombrie 2016, o fosta gimnasta americana i-a dat in judecata pe antrenorii de origine romana Bela si Marta Karolyi pentru abuz fizic si emotional, dar si pe medicul Larry Nassar, despre care sustine ca a abuzat-o sexual. Fosta gimnasta spune ca fostul medic al echipei SUA a abuzat-o sexual in timpul controalelor medicale si ca Bela si Marta Karolyi stiau de abuz si nu au facut nimic pentru a-l opri pe medic. Fosta sportiva mai sustine ca Bela si Marta Karolyi au abuzat-o la randul lor, fizic si emotional.