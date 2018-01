Rusia: 36 de atleti au disparut de la o competitie dupa ce a aparut controlul antidoping

Dmitry Shlyakhtin, presedintele Federatiei Ruse de Atletism a spus ca "nu este surprins" de disparitia atator atleti."Am cerut ca oficialii antidoping sa apara cat mai des posibil la competitiile atletice regionale. Am luat aceasta masura pentru ca stim ca sunt multe probleme la acest nivel", a declarat el pentru agentia TASS.Potrivit championat.com, 11 seniori si 25 de atleti sub 23 de ani fie au refuzat sa mai participe la competitie, fie au venit cu scutiri medicale.Rusia are o istorie patata de numeroase cazuri de doping in randul sportivilor sai, o mostenire a Uniunii Sovietice. Echipa tarii a primit interdictie de participare la Olimpiada de Iarna de anul acesta dupa ce a fost acuzata de doping orchestrat de la nivel inalt la Jocurile de la Soci.