Simone Biles, cvadrupla campioana olimpica, a dezvaluit ca a fost agresata de medicul Larry Nassar

"Si eu sunt una dintre multele supravietuitoare care a fost agresata sexual de Larry Nassar. Majoritatea ma stiti ca o tanara fericita, zambitoare si plina de vitalitate. Dar recent m-am simtit distrusa si cu cat incercam sa fac vocea mea din cap sa taca, cu atat ea striga mai tare. Acum nu imi mai este teama sa-mi spun povestea", a scris Biles.Biles a mai spus ca pentru a se pregati pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020 va trebui sa revina "la aceeasi baza de pregatire unde a fost abuzata".Simone Biles este o a patra campioana americana care recunoaste ca a fost agresata de Nassar, dupa Gabrielle "Gabby" Douglas, tripla campioana olimpica, dupa Alexandra Raisman si McKayla Maroney.In decembrie, o judecatoare federala l-a condamnat la 60 de ani de inchisoare pe fostul medic al echipei de gimnastica a SUA, Larry Nassar, ca urmare a unor acuzatii de pornografie infantila, caz disjuns dintr-o investigatie pentru agresiune sexuala.Nassar, in varsta de 54 de ani, a pledat vinovat in iulie dupa acuzatii ca poseda mii de imagini si filmulete cu pornografie infantila, inclusiv cu copii angajati in acte sexuale, din perioada 2003-2006. Au existat trei capete de acuzare, iar fostul medic a fost condamnat pentru fiecare la 20 de ani de inchisoare, sentinte care trebuie sa fie ispasite consecutiv.Larry Nassar va afla in luna ianuarie si sentinta in procesul in care a pledat vinovat de agresiune sexuala. El a fost acuzat ca a agresat fete sub pretextul ca le trata.Pe numele lui Nassar au fost depuse peste 50 de plangeri de abuz sexual.