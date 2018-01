Box: Anthony Joshua il va infrunta pe Joseph Parker pe 31 martie, intr-un meci pentru unificarea titlurilor la categoria grea

Partida va avea loc pe Principality Stadium, arena care gazduieste meciurile de rugby ale nationalei Tarii Galilor, avand o capacitate de 74.500 locuri.Meciul are ca scop unificarea titlurilor categoriei grea, Anthony Joshua fiind campion mondial in versiunile WBA, IBO si IBF, iar Joseph Parker in versiunea WBO.Joshua, 25 ani, este neinvins in 20 de meciuri, ultima sa victima fiind francezul Carlos Takam pe 28 octombrie 2017.Joseph Parker are 25 ani si un palmares de 25 victorii, fara infrangere. Anul trecut, neozeelandezul si-a aparat titlul cu succes in fata romanului Razvan Cojanu si a englezului Hughie Fury.