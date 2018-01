Un sportiv nipon a fost suspendat opt ani, dupa ce a varsat o substanta dopanta in sticla unui adversar

Yasuhiro Suzuki, in varsta de 32 de ani, a recunoscut ca a introdus un produs dopant in sticla lui Seiji Komatsu, in varsta de 32 de ani, la o competitie nationala in septembrie, informeaza Le Figaro."Comportamentul lui Suzuki este total in contradictie cu spiritul de fair-play care trebuie sa primeze in sport", a anuntat Federatia de Kaiac-canoe intr-un comunicat, subliniind ca gestul sportivului a fost "extrem de rautacios".Federatia intentioneaza suspendarea pe viata a sportivului, care in trecut a furat si lucruri de la adversarii sai.Yasuhiro Suzuki si-a recunoscut fapta dupa ce a asistat la o conferinta antidoping in timpul stagiului de antrenament. "M-am temut sa nu ma depaseasca", a incercat el sa-si justifice fapta.Seiji Komatsu a castigat cursa, dar apoi a fost depistat pozitiv si suspendat, in ciuda faptului ca a negat vehement ca s-ar fi dopat.