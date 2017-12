​Schi alpin: Dominik Paris (Italia) a castigat coborarea de la Bormio

Schiorul din Merano s-a impus cu timpul de 1 min 56 sec 95/100, in fata norvegienilor Aksel Lund Svindal si Kjetil Jansrud, cu 4/100, respectiv 17/100.Victorios pentru a doua oara pe pista lombarda dupa un prim succes in 2012, Paris (28 ani) castiga astfel a noua cursa din Cupa Mondiala din cariera si urca pentru prima data in acest sezon pe podium.Laureat la ultimele doua coborari disputate in acest sezon, la Beaver Creek (Colorado) si Val Gardena (Italia), norvegianul Svindal isi consolideaza prima pozitie in clasamentul Cupei Mondiale de coborare.