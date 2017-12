Anna Muziciuk nu isi va apara doua titluri mondiale la sah, ea refuzand sa se supuna exigentelor din Arabia Saudita cu privire la femei

Jucatoarea ucraineana de sah Anna Muziciuk, detinatoarea titlului mondial la sah rapid si la sah blitz, a refuzat participarea la editia din acest an a competitiei, programata in Arabia Saudita, ea refuzand sa se supuna exigentelor autoritatilor din aceasta tara cu privire la femei, potrivit news.ro."Voi pierde doua titluri mondiale pentru ca am decis sa nu merg in Arabia Saudita. Am decis sa nu port abaya, sa nu fiu insotita cand ies afara, sa nu ma simt o creatura inferioara. In urma cu exact un an, am castigat aceste doua titluri si eram ce am ai fericita persoana din lumea sahului, dar de aceasta data ma simt rau. Sunt pregatita sa imi respect principiile si sa lipsesc de la competitia la care as fi putut sa castig mai mult decat castig la 12 concursuri. Este deranjant, dar cel mai suparator este ca aproape nimanui nu ii pasa", a notat Muziciuk pe Facebook.In noiembrie, Federatia Internationala de Sah a anuntat pe site-ul oficial ca a ajuns la un acord cu organizatorii cu privire la un dress code pentru competitia de la sfarsitul acestui an. Astfel, barbatii trebuie sa poarte costume de culoare inchisa, cu camasa alba, iar femeile costume bleumarin sau negre, cu bluza alba cu guler inalt.